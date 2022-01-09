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Türkiye 'Şühedanın İzinde' yürümek için Sarıkamış'ta toplanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.
Türkiye 'Şühedanın İzinde' yürümek için Sarıkamış'ta toplanıyor

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katılıyor.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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