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Türkiye, Suudi Arabistan’da düzenlenen İHA ve roket saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın çok sayıda noktasında gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırılarını kınadı.
Türkiye, Suudi Arabistan’da düzenlenen İHA ve roket saldırılarını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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