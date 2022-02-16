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Türkiye tavuk eti üretiminde geçen yıl 2,2 milyon tonla rekor kırdı

Türkiye'nin tavukçuluk sektörü geçen yıl gerçekleştirdiği 2 milyon 245 bin 770 tonluk et üretimiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.
Türkiye tavuk eti üretiminde geçen yıl 2,2 milyon tonla rekor kırdı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de tavuk eti üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 173 bin 290 ton tavuk eti üretilirken martta bu rakam 196 bin 963 tona, eylülde 198 bin 817 tona ve aralıkta 206 bin 677 tona yükseldi.

Böylece geçen yıl Türkiye'de 2 milyon 245 bin 770 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretiminin tarihsel seyrine bakıldığında, bu verinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğu görüldü. Daha önceki rekor 2018'de kırılmıştı.

Tavuk eti üretimin 2017'den bu yana 2 milyon tonun üzerinde olması da dikkati çekti. 2017'de 2 milyon 136 bin 733 ton olan tavuk eti üretimi, 2018'de 2 milyon 156 bin 669 ton, 2019'da 2 milyon 138 bin 449 ton ve 2020'de 2 milyon 136 bin 263 ton olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl kesilen tavuk sayısında da rekor geldi. Ocakta 96 milyon 185 bin tavuk kesilirken bu rakam martta 103 milyon 809 bine, haziranda 107 milyon 874 bine, eylülde 109 milyon 896 bine ve aralıkta 115 milyon 739 bine ulaştı. Böylece 2021'de Türkiye'de 1 milyar 243 milyon 407 bin tavuk kesilmiş oldu.

Sektör, teknoloji kullanımı bakımından dünyada ilk sıralarda
Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, AA muhabirine, sektördeki gelişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kanatlı hayvan sektöründe üretim planlamalarının bir yıl önceden yapıldığını belirten Koç, bu yıl da rekor beklediklerini söyledi. Koç, "Tavuk eti, damak tadı olarak yeni kabul edilen bir ürün. Ülke tavuk etine alışmış durumda. Ayrıca hala en ucuz protein kaynağının da tavuk eti olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeplerden tavuk eti üretimi artmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'de sektörün her geçen yıl kendisini geliştirdiğini vurgulayan Koç, ülkenin kanatlı hayvancılıkta teknoloji kullanımı bakımından dünyada ilk sıralarda olduğunu bildirdi.

Koç, ihracatın da tavuk eti üretimini olumlu etkilediğini, özellikle Türkiye'nin çevresindeki bazı ülkelerde kuş gribi gibi hastalıkların görülmesinin bu yolu açtığını dile getirdi.

Girdi maliyetlerine de değinen Koç, fiyatların yükselmesinin sektörü olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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