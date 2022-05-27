Türkiye ve Azerbaycan hava seyrüsefer hizmetleri konusunda iş birliği yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan'ın hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı Azeraeronavigation (AZANS) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

AA muhabirinin, DHMİ Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, imzalar DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile AZANS Direktörü Farhan Guliyev tarafından Bakü'de atıldı.

Anlaşmayla taraflar arasında hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca hava seyrüsefer hizmetleri alanında iki kuruluşun süregelen iyi ilişkilerinin artarak devam ettirilmesi, kurucu üyesi olacakları hava trafik yönetimi alanında "bölgesel emniyet organizasyonu" kurulması yönünde adım atılması kararlaştırıldı.

Anlaşma kapsamında bölgede hava trafik akışına yönelik stratejik iş birliğinin sağlanması, hava seyrüsefer hizmetleri alanında görev yapan personelin eğitimi, tecrübe ve bilgi paylaşımı, hava trafik yönetim sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri de dahil olmak üzere teknik ve operasyonel konularda iş birliği planlanıyor.

Anlaşma, fikri mülkiyet hakları DHMİ'ye ait olan ve etkin şekilde kullanılan yerli ve milli Ar-Ge sistemlerinin kardeş ülke Azerbaycan tarafından hava trafik yönetiminde kullanılmasını da içeriyor.