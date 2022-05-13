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Türkiye ve Azerbaycan'dan orman yangını işbirliği

Türkiye ve Azerbaycan arasında, orman yangınları ile mücadele konusunda iş birliği yapılması hususunda müzakereler gerçekleştirildi.
Türkiye ve Azerbaycan'dan orman yangını işbirliği

İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda iki ülke bakan yardımcılarının yanı sıra, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Azerbaycan Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Albay Alasgar Aliyev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Dairesi Uluslararası İş birliği Baş Danışmanı Sayın Javid Zeynelzade ve İstanbul Bölge Müdürü Yusuf Şahin yer aldı. 

AZERBAYCAN’DAN HELİKOPTER VE UÇAK DESTEĞİ

İki bakan yardımcısının nezdinde, Azerbaycan ve Türkiye arasında ormanların yangınlardan korunması ve yangınlarla mücadele alanında hazırlanan iş birliği protokolünün detayları müzakere edildi.  Karşılıklı görüşmede kardeş ülke Azerbaycan tarafından yangında kullanılmak üzere Türkiye’ye helikopter ve uçak desteği sağlanacağı ve yakın bir tarihte ülkemizde birlikte bir yangın tatbikatı yapılacağı konusunda mutabakata varıldı. Azerbaycan Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev görüşmede, orman yangınlarına müdahale, acil durum yönetimi konularında yeni bakış açılarını tartışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla burada bulunduklarını ifade ederek samimi karşılamadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki, geçtiğimiz yıl çıkan büyük yangınlarda verdikleri destekten ötürü Azerbaycan devletine teşekkürlerini iletti. Azerbaycan ile ormancılık alanında teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için gereken çabayı göstereceklerini belirten Tiryaki, yangınla mücadelede iş birliğinin yanı sıra, farklı alanlarda da tecrübe paylaşımı yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karabağ-Cebrayil bölgesinde yapılması düşünülen Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi için de çalışmalara başlandığını belirten Tiryaki, Ormancılık Eğitim Merkezi için avan projeler, Fidanlık Tesisi için ise vaziyet planları hazırlandığını ifade ederek, çalışmaların hızla süreceğini kaydetti.

Toplantının ardından İstanbul Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezinde konuk ülke heyeti ve katılımcılara, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan sistemler, izlenen yöntem ve gelişmeler hakkında detaylı bilgi verildi.

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