Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'na katılacak, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adliye Sarayı'nı ziyaret edecek.

- Şentop, Diyanet TV Demir Hafız Belgeseli tanıtım gecesine katılacak. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da iştirak edecek.

(Samsun/10.30/12.00/12.35/14.40) (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.55/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i kabul edecek Akar, Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüşecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneğinin toplantısına katılacak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret edecek.

(İzmir/12.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Büyük Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı organizasyonunda Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek. Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Atletizm Federasyonu ile Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda, Keklikpınarı'ndan Tarihi Ankara Garı'na "86. Büyük Atatürk Koşusu" düzenlenecek.

- Tarihi Ankara Garı'ndan Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00/13.30/14.20/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısı Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)