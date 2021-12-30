Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak. (Ankara/15.00) EKONOMİ FİNANS 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yapacak. (Ankara/10.00) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 3- TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksi ile 2021 yılı bitkisel üretim istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kovid-19 salgınının ikinci yıl dönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler izleniyor. (Vuhan) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu tamamlanacak; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Gaziantep FK-Bursaspor ve Beşiktaş-Altay maçları yapılacak. (Malatya/13.00/Konya/Kayseri/15.00/Sivas/17.00/Gaziantep/18.30/İstanbul/21.00) 2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18'inci ve normal sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak. (Kazan/19.00)