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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Darülaceze sakinleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışını yapacak.

(Antalya/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bakım çalışması devam eden Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle buluşacak, gemiden Karadeniz'de sondaj çalışmalarına devam eden Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştirecek.

(Zonguldak/19.00/21.00)

2- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kovid-19 salgınının ikinci yıldönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Vuhan) 

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası başlayacak; BOTAŞ-Fenerbahçe Safiport ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Kocaeli/13.30)

Kaynak: Haber Kaynağı
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