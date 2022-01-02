YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son haftasına Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Galatasaray Nef-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/Bursa/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasına 2 maçla devam edilecek.
2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına OGM Ormanspor-Hatayspor, Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi ve Beşiktaş HDI Sigorta-Antalya 07 Basket maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/16.30)
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