  • BIST 1.963,59
  • Altın 776.69206
  • Dolar 13.4175
  • Euro 15.1687
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -3 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Halilurrahman Ortaokulu, Dr. Cavit Özyeğin İlk/Ortaokulu, Şanlıurfa Fen Lisesi, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/09.45-16.30) 

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.30) 

3- TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

- TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulak Haberleşme AŞ'yi ziyaret edecek, ardından Ankara Eski Gar'a gelerek, İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) Yük Treni'ni karşılama törenine katılacak ve açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00/13.00) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını izleyecek.

(Er Reyyan/20.45) 

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Holon/22.00) 

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftadan ertelenen Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı yapılacak.

(İstanbul/18.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00) 

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de, çeyrek final mücadelesinde, Eczacıbaşı Dynavit ile PTT karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) 

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Kastamonu/19.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu05 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
  • Evde çıkan yangında hayatını kaybetti05 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
  • İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:27
  • Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Pakistan'dan dünyaya Cammu Keşmir çağrısı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:18
  • Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti05 Ocak 2022 Çarşamba 09:17
  • Yeryüzü Doktorları, Somali'de 47 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi05 Ocak 2022 Çarşamba 09:16
  • Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem05 Ocak 2022 Çarşamba 09:10
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:09
  • İyidere ilçesinde dere yatağındaki binaların kontrollü yıkımına başlandı04 Ocak 2022 Salı 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti