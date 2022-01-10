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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katılacak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıya katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlarla bir araya gelecek ve Kızılcaali köyünde fenni arıcılık ile seracılık faaliyetlerini inceleyecek.

(İstanbul/11.30/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolar sonrası gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasının son maçında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

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