Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyeleri ile güven mektubu sunacak Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ve El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00/15.30/16.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Tesislerinde düzenlenecek İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" konulu çalıştayların değerlendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerin dışişleri bakanlarının Kazakistan’daki gelişmeleri değerlendireceği çevrim içi olağanüstü toplantıda konuşma yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Hamburg Towers takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hamburg/21.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Nesibe Aydın, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Pire/20.30)