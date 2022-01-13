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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile toplantıya katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Dedeman Otel'de muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

(Zonguldak/10.00/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/14.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Hayvancılık İşletmesini ziyaret edecek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yapacak.

(Manisa/11.30-16.30) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Değirmendere tünelleri ile Kanuni Bulvarı şantiyesinde incelemede bulunacak.

(Trabzon/10.00-19.00) 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, Kasım 2021 dönemine ilişkin sanayi üretim, ciro ve perakende satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayvalı Gençlik Merkezi'nin temel atma ve yapımı tamamlanan spor tesislerinin toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.30) 

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında, Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Barselona/23.00) 

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında, OGM Ormanspor, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(Ankara/16.00) 

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında, Ziraat Bankkart, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) 

5- Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar çeyrek final turu, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00) 

6- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenleyeceği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/12.00)

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