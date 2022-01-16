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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.20)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Altay-Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor-Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.30/Giresun/16.00/Hatay/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasına Tuzlaspor-Altınordu, Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor, Balıkesirspor-Yılport Samsunspor ve Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Ankara/13.30/Balıkesir/16.00/Bursa/19.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 20. hafta maçları, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 18'inci, 2. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 6. hafta maçları yapılacak.

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

(Aksaray/14.00)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.

(Telde/14.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.15)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Antalya/15.00/Kocaeli/17.30)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasına Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor-Karayolları ve Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.00/Bolu/İstanbul/16.00)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/17.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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