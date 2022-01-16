Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak. (İstanbul/13.20) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Altay-Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor-Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak. (İzmir/13.30/Giresun/16.00/Hatay/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasına Tuzlaspor-Altınordu, Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor, Balıkesirspor-Yılport Samsunspor ve Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/Ankara/13.30/Balıkesir/16.00/Bursa/19.00) 3- TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 20. hafta maçları, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 18'inci, 2. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlanacak. 4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 6. hafta maçları yapılacak. 5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Yunanistan'ı konuk edecek. (Aksaray/14.00) 6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak. (Telde/14.00) 7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.15) 8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçları yapılacak. (Antalya/15.00/Kocaeli/17.30) 9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasına Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor-Karayolları ve Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek. (Bursa/15.00/Bolu/İstanbul/16.00) 10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. (Ankara/15.00/İstanbul/17.00)