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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'u ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.

- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.

- Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisine hitapta bulunacak.

(Laç/Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ATO Congresium'da düzenlenecek EXPO 2021 Hatay Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

- Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanarak güçlendirilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılış törenine katılacak, Şile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, su ürünleri kooperatifine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.30/11.00/11.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2021'e ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Gençlerbirliği-Adanaspor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta, ana tablo 1. tur maçları başlayacak.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

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