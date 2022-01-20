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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.30/18.15/19.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki resmi temasları çerçevesinde, Wahat Al Karama Şehitliği'ni ve Şeyh Zayed Camisi'ni ziyaret edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

- BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed'i kabul edecek Şentop, Dubai Expo fuar alanında BAE, Azerbaycan ve Türkiye stantlarına ziyarette bulunacak.

(Abu Dabi) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası'nı ziyaret edecek.

(Ankara/12.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, ilçedeki STK temsilcileri, oda başkanları ve kanaat önderleriyle buluşacak, gençlerle bir araya gelecek. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Kurtulmuş, Çekmeköy'deki STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(İstanbul/13.00-19.00) 

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, Aralık 2021 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) 

2- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

(Berlin) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor ve Galatasaray-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(Antalya/17.00/İstanbul/20.00) 

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçlarında deplasmanda; Pınar Karşıyaka, İspanya'dan Lenovo Tenerife'yle, Darüşşafaka da aynı ülkeden Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/Burgos/22.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ikinci maçında OGM Ormanspor, İspanya'nın Valencia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Valensiya/22.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında VakıfBank, Finlandiya'nın Salo takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) 

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) 

7- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde 2. tur maçları tamamlanacak.

(Melbourne) 

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