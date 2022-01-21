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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/15.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği Beyoğlu Buluşmaları'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyetle TOBB’da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.

(Cenevre) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın ilk maçında Yılport Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

(Samsun/19.00) 

2- TFF 2. Lig'de 21. hafta Beyaz Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) 

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor maçıyla; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/16.00) 

5- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde ana tablo 3. tur maçları başlayacak.

(Melbourne)

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