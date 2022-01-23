Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, erken genel seçim düzenleniyor.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor, Galatasaray-Trabzonspor, Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Altay-İttifak Holding Konyaspor, GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/İzmir/Giresun/Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor-Bursaspor maçlarıyla sona erecek.
(Balıkesir/Adana/13.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 3. Lig'de 1'inci ve 3'üncü gruplarda 19'uncu hafta, 2'nci Grup'ta 21. hafta maçları tamamlanacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesi TOFAŞ-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçlarıyla sona erecek.
(Bursa/13.00/İstanbul/20.15/Ankara/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta mücadelesi Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın ve Fenerbahçe Safiport-OGM Ormanspor maçlarıyla sürecek.
(Elazığ/14.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-VakıfBank, Bolu Belediyespor-Mert Grup Sigorta ve Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor-Spor Toto mücadelesiyle devam edilecek.
(İstanbul/13.30/17.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.00/Şırnak/13.00) (Fotoğraflı)
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