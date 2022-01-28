Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin il başkanlığında ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı yapacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
- Kurtulmuş, SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'ne katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, STK ve iş dünyası temsilcileriyle görüşecek.
(Sakarya/10.00-19.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Bülent Kuşoğlu, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik ziyaretinde bulunacak, sektör toplantısı ve Orman Bölge Müdürlüğü açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Sinop/10.00-15.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini, 2021 Aralık ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini, 2021 Kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyareti kapsamında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Kolombo/10.15)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret edecek, ADRM ve Gençlik Merkezi ile 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii açılışına katılacak.
(Çanakkale/10.30-14.15)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/15.00)
2- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde yarı final müsabakaları tamamlanacak.
(Melbourne)
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