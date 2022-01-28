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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin il başkanlığında ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı yapacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

- Kurtulmuş, SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'ne katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, STK ve iş dünyası temsilcileriyle görüşecek.

(Sakarya/10.00-19.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Bülent Kuşoğlu, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik ziyaretinde bulunacak, sektör toplantısı ve Orman Bölge Müdürlüğü açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sinop/10.00-15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini, 2021 Aralık ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini, 2021 Kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyareti kapsamında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kolombo/10.15)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret edecek, ADRM ve Gençlik Merkezi ile 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii açılışına katılacak.

(Çanakkale/10.30-14.15)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00)

2- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde yarı final müsabakaları tamamlanacak.

(Melbourne)

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