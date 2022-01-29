Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılacak, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Giresun/12.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İLKE Vakfının Kültür Politikaları Rapor Sunumu programı ile Medeniyet Derneğinin "İstikamet Üzere 10. Yıl Vefa" programına iştirak edecek.

(İstanbul/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genç İstihdam Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP'nin 29. kuruluş yıl dönümü töreni ile Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bursa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları başlayacak.

- Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef, Darüşşafaka-Türk Telekom ve Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak.

- Hatayspor-Bellona Kayseri Basketbol ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare karşılaşmaları oynanacak.

(Hatay/14.00/Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, erteleme maçında deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

(Sopron/21.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası, Mert Grup Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasına Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Altekma-Arkas Spor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00 Tokat/15.30/Bingöl/16.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında Kastamonu Belediyespor, İsveç'in Savehof takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.

8- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

9- TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 20. hafta mücadelesi başlayacak.

10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde, ABD'li Danielle Collins ile Avustralyalı Ashleish Barty karşılaşacak.

(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)