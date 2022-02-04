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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışına katılacak, Rusya Federasyonu Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul edecek.

(İstanbul/11.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Zonguldak/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gülistan Sarayı'nda düzenlenecek Güney Gaz Koridoru Sekizinci Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cizre ilçesi Hz. Nuh Camisi'nde cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak.

(Şırnak/12.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Pekin Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

(Pekin/15.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlayacak; İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.

(Konya/Kayseri/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası başlayacak; Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport-Beşiktaş HDI Sigorta ve BOTAŞ-Hatayspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası başlayacak; Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart, Yeni Kızıltepespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/15.00/Yozgat/16.00/Mardin/17.00)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun tanıtılacağı basın toplantısı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın katılımıyla THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.30)

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