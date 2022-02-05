Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı'na başkanlık yapacak, Kadın Kooperatifleri Stantları ve ADEM binasını, Belediye Kadın İş Geliştirme Merkezini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Batman/10.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar İstişare Toplantısı'nın açılış oturumuna katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılacak "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan, kayakla atlama bireysel normal tepede Fatih Arda İpcioğlu, kısa mesafe sürat pateninde Furkan Akar mücadele edecek.

(Pekin/09.20/14.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasına Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta başlayacak; Tuzlaspor-Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor, Bursaspor-Altınordu ve Altaş Denizlispor-Eyüpspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/13.30/Bursa/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 24. hafta, TFF 3. Lig'in 1 ve 3. Gruplarında 21. hafta mücadeleleri başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası başlayacak; Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol ve Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Elazığ/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası Allpower Akü Cizre Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Halkbank-Bingöl Solhanspor, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto maçlarıyla tamamlanacak.

(Şırnak/13.00/Ankara/15.00/İzmir/16.00/Afyonkarahisar/19.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 12. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/18.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında 1, Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında 3 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

10- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantıları yapılacak.

(İstanbul/10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)