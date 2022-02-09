Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Tarım Bakanı Çemşid Hocayev ve Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev ile bir araya gelecek.

(Taşkent)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ilgaz Kayak Tesisleri'nde incelemede bulunacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Spor Vadisi proje alanı ile yüzme havuzu inşaat alanını inceleyecek.

(Çankırı/10.30/12.30/13.15/14.30/15.00/15.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor, Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Hatay/17.30/Denizli/20.30)(Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Nef, Fransa'nın JDA Dijon takımını konuk edecek; J Grubu'ndaki üçüncü maçında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Manresa/23.00)(Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 13. maçında Türk Telekom, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)(Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 6. ve son maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Avtodor Saratov takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)(Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. haftadan 2, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 18. haftadan 1 erteleme maçı yapılacak.

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen Kastamonu Belediyespor-Araç Belediyespor maçı yapılacak.

(Kastamonu/17.00)(Fotoğraflı)