Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek.

(İstanbul /14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hasas Kadın Aktivite Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak; Valiliği, bakanlığa bağlı kuruluşları, Bilim Merkezi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aksaray/11.15-17.50)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" ile "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslimi" törenlerine katılacak.

(Ankara/16.00/17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oda ve borsa başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce çevre yolu şantiyesinde açıklamada bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/10.00/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3. Sektör Zirvesi'nde açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, Aralık 2021 dönemi sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- AFAD koordinasyonunda temin edilen 920,8 ton yardım malzemesini taşıyan İyilik Treni'nin Afganistan'a ikinci seferi için Tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde incelemelerde bulunup, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler 15 km klasik yarışında, Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe mücadelesine çıkacak.

(Pekin/10.00/14.00)(Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00)(Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta başlayacak; Altınordu-Gençlerbirliği ve Yılport Samsunspor-Bursaspor maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/Samsun/19.00)(Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kazan/19.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Türk Hava Yolları-Karayolları maçıyla, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00/Bursa/20.00)(Fotoğraflı)

7- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası, Alanya'da başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, B Grubu'nda Belarus'un Minsk ve Avusturya'nın Post SV takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

(Antalya/12.30/18.30)(Fotoğraflı)

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)