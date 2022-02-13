Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatının 1. yılı dolayısıyla hazırlanan "Kadir Bilmek..." belgesel film gösterimine katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taha Akgül Spor Salonu'nda, Deneyap Türkiye Projesi uygulama sınavlarını izleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tour of Antalya 2022'nin son etabını izleyecek, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü'nde bisiklet kullanacak.
(Antalya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sürecek.
(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftada Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Manisa FK-Nasadoge Menemenspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Manisa/13.30) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta tamamlanacak.
6- TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 22. hafta sona erecek. 3. Grup'ta 22. hafta, 2. Grup'ta da 25. hafta birer maç dışında tamamlanacak.
7- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 11. ve sezonun ilk yarısının son hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00/Gaziantep/20.15) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasına PTT-Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
10- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası, Alanya'da sona erecek. Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Klub Zelina ve İspanya'nın Sanse Complutense takımlarıyla karşılaşacak.
(Antalya/12.00/17.30) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 13'üncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın CSKA takımını konuk edecek.
(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
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