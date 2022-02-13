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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatının 1. yılı dolayısıyla hazırlanan "Kadir Bilmek..." belgesel film gösterimine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taha Akgül Spor Salonu'nda, Deneyap Türkiye Projesi uygulama sınavlarını izleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tour of Antalya 2022'nin son etabını izleyecek, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü'nde bisiklet kullanacak.

(Antalya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sürecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftada Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Manisa FK-Nasadoge Menemenspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Manisa/13.30) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta tamamlanacak.

6- TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 22. hafta sona erecek. 3. Grup'ta 22. hafta, 2. Grup'ta da 25. hafta birer maç dışında tamamlanacak.

7- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 11. ve sezonun ilk yarısının son hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00/Gaziantep/20.15) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasına PTT-Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası, Alanya'da sona erecek. Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Klub Zelina ve İspanya'nın Sanse Complutense takımlarıyla karşılaşacak.

(Antalya/12.00/17.30) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 13'üncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın CSKA takımını konuk edecek.

(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

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