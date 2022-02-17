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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kuruluna başkanlık yapacak.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı 2'nci gününde devam edecek. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

(Brüksel)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısını ziyaret edecek, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev ile görüşecek. Heyetler arası görüşmelere katılacak Karaismailoğlu Bulgar Bakan ile ortak bildiriyi imzalayacak ve basın toplantısı gerçekleştirecek ardından Hasköy'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/11.30/Svilengrad/Hasköy)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

3- TÜİK, 2021 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- AB ülkelerinin liderleri, Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü" panelinde konuşacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF ortaklığı ile Türkiye’de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programı'nın tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda; Alp disiplini, artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi, kuzey kombine ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapılacak.

(Pekin)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçları yapılacak. Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları oynanacak.

4- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/İstanbul/14.30/Erzurum/17.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Flammes Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Mersin/19.00)

6- Basketbolda 18-20 Şubat'ta yapılacak Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu öncesi, takımların başantrenörleri ve birer oyuncusu düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(Bursa/14.00)

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