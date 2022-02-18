  • BIST 2.027,14
  • Altın 828.037
  • Dolar 13.6125
  • Euro 15.4779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışına iştirak edecek, Gençlerle Buluşma etkinliğine katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Gaziantep/10.30/12.00/13.30/15.00/17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Denizli/10.00-16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara /10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 4. çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen Savunma Politikası ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapacak.

(Münih)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Allame Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret edecek, "Mevlana Celaleddin Rumi ve Dr. Allame Muhammed İkbal Felsefesi Konferansı"na katılacak.

(Lahor)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AB-Afrika Birliği Zirvesi'nin ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de biatlon, curling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası başlayacak; İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Konya/Rize/20.00)(Fotoğraflı)

3- Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesi başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef ve Anadolu Efes-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/21.00)(Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/İzmir/20.00)(Fotoğraflı)

5- 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etap mücadelesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde başlayacak.

(Kahramanmaraş)(Fotoğraflı)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı18 Şubat 2022 Cuma 09:56
  • Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü18 Şubat 2022 Cuma 09:54
  • Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de18 Şubat 2022 Cuma 09:40
  • Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları18 Şubat 2022 Cuma 09:38
  • Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Masailer topraklarında kalmak için hükümete karşı 2,3 milyon imza topladı18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu18 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Dört milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları başladı18 Şubat 2022 Cuma 09:32
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 45 ilde gözaltı kararı!18 Şubat 2022 Cuma 09:30
  • Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü18 Şubat 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti