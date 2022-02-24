Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Merkezefendi Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.
(Denizli/10.00/11.00/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
2- TÜİK, 2021 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı ile yapı izin istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Ankara)
2- AB ülkelerinin liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için bir araya gelecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da yapımı tamamlanan 6 spor merkezinin açılışına katılacak.
(Ankara/14.00-16.45)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yapılacak; Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Prag/23.00)
- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ikinci maçları oynanacak.
3- Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin toplanacak.
(İstanbul/10.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 8 Turu ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey ile karşı karşıya gelecek.
(Filibe/21.00)
6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene takımını konuk edecek.
(Aydın/19.00)
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