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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" temalı bölgesel konferansa katılacak.

(Tekirdağ/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programına iştirak edecek.

(Konya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, şubat ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı evlenme ve boşanma ile Aralık 2021 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

(Atina/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi başlayacak; Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçları yapılacak.

(Adana/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altaş Denizlispor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından durum değerlendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı yapacak.

(Nyon/12.00)

5- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Monako/22.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

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