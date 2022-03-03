Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/18.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.
(TBMM/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gökçen Seven Kızılay Anaokulunun açılışına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Edirne/11.00/12.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- MHP Meclis Grup Toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/10.45/14.00/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Aluexpo Fuarı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun açılış töreni ile Çekmeköy Belediyesinin "100. Yıl Marşı Yarışması" programına katılacak.
(İstanbul/11.00/20.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükelçiler Konferansı ile Türkiye - Macaristan 3. Go Africa İş Forumu'na katılacak, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüşecek, Türk Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.
(Budapeşte)(Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, dördüncü gününde yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.
- Konseyde, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı yapılacak.
(Cenevre)(Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ali Ulvi Kurucu'yu anma programı ve Çatalzeytin Türbe Camisi'nin açılışına katılacak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Kastamonu/10.00-18.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final turu Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.
(Antalya/20.30)(Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30)(Fotoğraflı)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 10. hafta erteleme maçında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
(Bologna/22.30)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.