Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da Başbakan Alihan İsmailov ile bir araya gelecek, Türkiye-Kazakistan 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak. Türk firmalarının yetkilileriyle bir araya gelecek Oktay, Türk-Kazak İş Forumu'na da iştirak edecek. Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek.

(Nur Sultan)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK ile TEB arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol"ün güncellenmesi amacıyla düzenlenecek ek protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenecek "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokol İmza Töreni" ile tüm okullardaki eş zamanlı deprem tatbikatına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri "Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları" konulu açılış dersine katılacak.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2021 yılı kadın istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

- Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya-Ukrayna savaşının görüşüleceği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna, ABD, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreterinin de katılımıyla düzenlenecek.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu beşinci gününde devam edecek.

- Konsey'de devam eden "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı tamamlanacak.

(Cenevre)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nasrullah Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Kastamonu/13.02)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın ilk maçında Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00)(Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta mücadelesi 2 maç, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 25. hafta tek maçla başlayacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın ilk maçında Antalya 07 Basketbol ile Fenerbahçe Safiport karşı karşıya gelecek.

(Antalya/13.30)(Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

6- A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükselme mücadelesinde play-off'ta deplasmanda Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.

(Taşkent/11.00)