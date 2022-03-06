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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya VavaCars Fatih Karagümrük-Altay, Fenerbahçe-Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor-Bursaspor, Adanaspor-Manisa FK, Tuzlaspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Bolu/Adana/13.30/Kocaeli/16.00/İstanbul/19.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

(Hafnarfjordur/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko-Semt77 Yalovaspor, Türk Telekom-Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa 13.00/İstanbul/15.30/Ankara/17.00/İzmir/20.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Bolu Belediyespor-PTT maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Bolu/16.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasına Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/16.00/Ankara/17.00)

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