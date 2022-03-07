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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hak-İş tarafından The Green Park Otel'de düzenlenecek "11. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Otel'de düzenlenecek "Yargı Teşkilatı Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Törenleri" ve "Bocce Turnuvası Şampiyonu Takıma Kupa Takdimi"ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Osmaniye/09.00-17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İncili Gastronomi Rehberi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/İstanbul/Gaziantep/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Balıkesirspor-Altaş Denizlispor maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası Arkas Spor-Sorgun Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00)

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