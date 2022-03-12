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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çerçevesinde mayıs ayında gösterime girmesi planlanan "Kurtuluş Hattı" filminin çekimine destek veren Gençlik Akademisi üyesi ve üniversite öğrencisi 400 genç ile bir araya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Ekonomi Forumu'na katılacak, Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliğine katılacak.

(İstanbul/09.30/13.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katılacak, Antalya Teknokent'e ziyarette bulunacak, KOMATEK&İMDER 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Konya/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla ikinci gününde devam edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta başlayacak; Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Trabzonspor-Göztepe maçları yapılacak.

(Hatay/13.30/İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasına, Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında, Ziraat Bankkart-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/Bursa/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanacak, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edilecek.

5- Süper Lig'in 29. haftasında, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray'la oynayacağı derbiye hazırlanan Beşiktaş, Vodafone Park'ta antrenman yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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