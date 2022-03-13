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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla son gün etkinlikleri takip ediliyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde NEST Kongre Merkezi'nde ADF Youth/Spor programına katılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Adana/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C Grubu maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

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