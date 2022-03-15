Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına iştirak edecek. "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenecek "2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na katılacak. Foruma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.45//12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, şubat ayı konut satış istatistiklerini, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni ve ücretli çalışanlara ilişkin ocak ayı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonu 66. Oturumu'nun Genel Tartışmalar bölümüne katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Finali'nin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası Finali'nin ilk maçında Halkbank, Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesine Manchester United-Atletico Madrid ve Ajax-Benfica maçlarıyla devam edilecek.

(Manchester/Amsterdam/23.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 15. haftasında B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan'da gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)