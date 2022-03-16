Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı'nda Türk ve yabancı ülke çadırlarını ziyaret edecek ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Uluslararası Yatırımcı Toplantısına katılacak.

(Cannes) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Türkiye Diyanet Akademisi kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Türkevi'nde düzenlenecek "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi: Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlanmak" konulu panele katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı"na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımıyla oynayacakları son 16 turu rövanş karşılaşmasına ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

- Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Nef Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Galatasaray maçına ilişkin soruları cevaplayacak; İspanyol ekip son antrenmanına statta çıkacak.

(İstanbul/10.30/11.00/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesi Juventus-Villarreal ve Lille-Chelsea maçlarıyla tamamlanacak.

(Torino/Lille/23.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 15. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, MoraBanc Andorra takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini, TOFAŞ ise İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını konuk edecek; Galatasaray Nef de I Grubu'nun 5. haftasında Fransa'nın JDA Dijon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/Bursa/20.00/Dijon/22.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ertelenen Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı yapılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasından ertelenen BOTAŞ-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçının yanı sıra 21. haftada ertelenen Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor, Antalya 07 Basketbol-Hatayspor, Fenerbahçe Safiport-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Elazığ İl Özel İdare karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/17.00/13.30/Antalya/14.30/İstanbul/16.00/Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)