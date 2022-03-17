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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finans Konferansı"na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Londra)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Malatya/09.45-14.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Nazilli, İncirliova ve Efeler'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli ve İncirliova ilçe belediyelerini ziyaret edecek.

(Aydın/09.30-15.15)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Microsoft AR-GE Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Konuşmaları programında gençlerle buluşacak.

(İstanbul/13.00/19.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde basın açıklaması yapacak.

(Çanakkale/11.00)

3- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşecek.

(Lviv)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi" çevrim içi toplantısına katılacak.

(New York)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile imzalanacak "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde Berat Kandili özel programına katılacak.

(Çanakkale/20.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine ilişkin Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak; Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Nef Stadı'ndaki maçı izleyecek.

(İstanbul/20.45)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Lozan/21.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

(Kaunas/21.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını konuk edecek.

(Mersin/19.00)

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