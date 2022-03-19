Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/ 11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Elmalılı Hamdi Yazır Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'ne katılacak ve bir dizi ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.00-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"na katılacak.

(Antalya/13.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda "25 Fabrika ve 4 Proje Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Greyder, Alapala Makine, Ahlatçı Altın Rafineri firmalarını ziyaret edecek.

(Amasya/11.00/Çorum/15.00/17.45/18.30/19.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışan işçilerle bir araya gelecek.

(Çanakkale/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/12.00)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/İzmir/Adana/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor, NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta birer maçla başlayacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta başlayacak; Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası başlayacak; Hatayspor-Fenerbahçe Safiport, OGM Ormanspor-Galatasaray, Nesibe Aydın-Antalya 07 Basketbol, Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol maçları yapılacak.

(Hatay/12.00/Ankara/13.00/16.00/Elazığ/13.30/Bursa/14.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası başlayacak; Karayolları-Yeşilyurt ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Spor Toto, Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/Ankara/Bingöl/İzmir/Şırnak/Tokat/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15. haftası başlayacak, 5 maç yapılacak.

9- Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'na bireysel kategoride finallerle devam edilecek.

(İstanbul/17.30)

10- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Bahreyn/18.00)