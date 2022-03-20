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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alan Kadıköy'de "Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'ne iştirak edecek.

(Şanlıurfa/12.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Altay, Gaziantep FK-Galatasaray, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Sivas/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00) 

2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor, Manisa FK-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Balıkesirspor ve Gençlerbirliği-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Balıkesir/Manisa/13.30/Bursa/16.00/Ankara/19.00) 

3- TFF 2. Lig gruplarında 30. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 27. hafta, 2. Grup'ta 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. 

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftaya Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/Afyonkarahisar/18.00) 

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftası 2 maçla tamamlanacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına UMF Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla devam edilecek.

(Kocaeli/14.00) 

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Bolu Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta ve VakıfBank-PTT maçlarıyla sürecek.

(Bolu/Bursa/16.00/İstanbul/16.00/18.00) 

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası 4 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası tek maçla tamamlanacak. 

8- Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, takım finalleriyle Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona erecek.

(İstanbul/16.30) 

9- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/18.00)

10- 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak yarışı Endonezya Grand Prix'si yapılacak, aynı pistte milli sporcu Deniz Öncü'nün yarıştığı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı da koşulacak.

(Batı Nusa Tenggara/10.00)

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