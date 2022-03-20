Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alan Kadıköy'de "Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması Lansmanı"na katılacak.
(İstanbul/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'ne iştirak edecek.
(Şanlıurfa/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Altay, Gaziantep FK-Galatasaray, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Antalya/Sivas/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor, Manisa FK-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Balıkesirspor ve Gençlerbirliği-Kocaelispor maçları yapılacak.
(Balıkesir/Manisa/13.30/Bursa/16.00/Ankara/19.00)
3- TFF 2. Lig gruplarında 30. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 27. hafta, 2. Grup'ta 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftaya Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/Afyonkarahisar/18.00)
- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftası 2 maçla tamamlanacak.
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına UMF Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla devam edilecek.
(Kocaeli/14.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Bolu Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta ve VakıfBank-PTT maçlarıyla sürecek.
(Bolu/Bursa/16.00/İstanbul/16.00/18.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası 4 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası tek maçla tamamlanacak.
8- Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, takım finalleriyle Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona erecek.
(İstanbul/16.30)
9- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak.
(Bahreyn/18.00)
10- 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak yarışı Endonezya Grand Prix'si yapılacak, aynı pistte milli sporcu Deniz Öncü'nün yarıştığı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı da koşulacak.
(Batı Nusa Tenggara/10.00)
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