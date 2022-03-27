Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Gençlik ve e-Spor Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenecek e-Spor söyleşilerine katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forum 2022'nin "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" panelinde konuşma yapacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sueno Otel'de düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.
(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha Forum 2022'nin "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Orta Doğu Üzerindeki Jeopolitik Etkileri" panelinde konuşacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Müzikhaller" adlı oyununun gösterimine katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürecek.
(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşulacak. Organizasyon kapsamında Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası da yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex-Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.30/18.00/İzmir/20.15) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları, Yeşilyurt-Bolu Belediyespor, PTT-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)
6- TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlanacak.
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
8- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak.
(Cidde/20.00) (Fotoğraflı
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