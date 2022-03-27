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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Gençlik ve e-Spor Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenecek e-Spor söyleşilerine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forum 2022'nin "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" panelinde konuşma yapacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sueno Otel'de düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha Forum 2022'nin "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Orta Doğu Üzerindeki Jeopolitik Etkileri" panelinde konuşacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Müzikhaller" adlı oyununun gösterimine katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşulacak. Organizasyon kapsamında Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası da yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex-Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/İzmir/20.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları, Yeşilyurt-Bolu Belediyespor, PTT-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlanacak.

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

8- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak.

(Cidde/20.00) (Fotoğraflı

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