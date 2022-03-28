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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'da Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile bir araya gelecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek, ardından Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile baş başa görüşecek.

- Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü-Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma" başlıklı birinci oturumuna iştirak edecek.

(Lübliyana)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürprize ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AB ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "AYM'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Divan Otel'de düzenlenecek bölge toplantısına katılacak.

(Gaziantep/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, İtalya ile yapılacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Konya/17.30/18.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve takımdan bir futbolcu online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı yapacak. İtalya Milli Takımı, özel maç için Konya'ya gelecek.

(13.00/Konya/19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/13.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da serbest stil mücadelesiyle başlayacak.

(Budapeşte)(Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Arkas Spor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/14.00)(Fotoğraflı)

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