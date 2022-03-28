Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'da Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.
- Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile bir araya gelecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek, ardından Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile baş başa görüşecek.
- Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü-Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma" başlıklı birinci oturumuna iştirak edecek.
(Lübliyana)(Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürprize ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AB ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "AYM'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Divan Otel'de düzenlenecek bölge toplantısına katılacak.
(Gaziantep/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, İtalya ile yapılacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
(Konya/17.30/18.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve takımdan bir futbolcu online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı yapacak. İtalya Milli Takımı, özel maç için Konya'ya gelecek.
(13.00/Konya/19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(İstanbul/13.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)
4- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da serbest stil mücadelesiyle başlayacak.
(Budapeşte)(Fotoğraflı)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Arkas Spor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/14.00)(Fotoğraflı)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.