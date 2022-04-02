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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Valilik ve Belediye Başkanlığının aralarında olduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Malatya/11.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya, 55 kiloda Emre Mutlu ve 63 kiloda Ahmet Uyar bronz madalya, 87 kiloda Metehan Başar repesaj maçına çıkacak; 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda müsabakalar başlayacak.

(Budapeşte)

2- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta başlayacak; GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor, Altay-Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(Giresun/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/İstanbul/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftaya Beypiliç Boluspor-Manisa FK, Ankara Keçiörengücü-Bursaspor, İstanbulspor-Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Samsun/20.30)

4- TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 29. hafta maçları başlayacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17'nci hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.15)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ ve Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın maçlarıyla sürecek.

(Bursa/14.00/Kayseri/15.00/İstanbul/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. ve son haftaya Türk Hava Yolları-PTT, Galatasaray HDI Sigorta-Mert Grup Sigorta, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediyespor-Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/Bolu/Bursa/17.00)

8- Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Final Etabı İlbank-Karşıyaka ve Adam Voleybol-Çukurova Belediyespor maçlarıyla sürecek.

(Bursa/12.00/14.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 17. hafta başlayacak, 5 maç yapılacak.

10- Judoda Antalya Grand Slam, kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde 73 ve 81 kilolarda yapılacak müsabakalarla sürecek.

(Antalya)

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