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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandığa gidecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

(Budapeşte)

2- Spor Toto Süper Lig'de 31. haftaya Kasımpaşa-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Konya/Antalya/16.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Kocaelispor-Altaş Denizlispor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü-Eyüpspor, Altınordu-Adanaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak; TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 29. hafta, 2. Grup'ta 32. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/18.00/20.15) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanmış olacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/14.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta ve sezonun lig etabı VakıfBank-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Arjantin Grand Prix'si yapılacak.

(Termas de Rio Hondo/21.00)

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