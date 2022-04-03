Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandığa gidecek.
(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor.
(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
(Budapeşte)
2- Spor Toto Süper Lig'de 31. haftaya Kasımpaşa-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Konya/Antalya/16.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Kocaelispor-Altaş Denizlispor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü-Eyüpspor, Altınordu-Adanaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak; TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 29. hafta, 2. Grup'ta 32. hafta maçları yapılacak.
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.30/18.00/20.15) (Fotoğraflı)
6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanmış olacak.
(Ankara/14.00/Kocaeli/14.30) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta ve sezonun lig etabı VakıfBank-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
8- 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Arjantin Grand Prix'si yapılacak.
(Termas de Rio Hondo/21.00)
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