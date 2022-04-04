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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bursa/12.30/15.30/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk) İstanbul Havalimanı ve Küçükçekmece ( Halkalı), Başakşehir- Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5 - TCMB, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Hatay/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3 - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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