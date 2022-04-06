Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/18.00)

2- Anadolu Ajansı (AA) 102 yaşında

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlayacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

(Brüksel)

2- AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

3- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında, Tokyo 2020 Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinin ilk maçları, Chelsea-Real Madrid ve Villarreal-Bayern Münih karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Londra/Villarreal/22.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, Almanya'nın Hamburg Towers takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Tenerife/21.30)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Semt77 Yalovaspor-Galatasaray Nef maçı yapılacak.

(Yalova/20.30)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasından ertelenen BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşması oynanacak.

(Ankara/16.00)

10- TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 27. haftadan ertelenen toplam 6 maç yapılacak.

11- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu ilk maçlarından 3'ü oynanacak.