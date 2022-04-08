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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış törenine katılacak.


(İstanbul/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)


2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocaoğlu Camisi'nin açılışına ve 100. Yıl Mahallesi iftar programına katılacak


(Tekirdağ/ 12.45/19.48)(Fotoğraflı-Görüntülü)


3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek.


(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET


1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm şantiyesi çalışanları ve Fikirtepeli vatandaşlarla iftar programında bir araya gelecek.


(İstanbul/19.43)(Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS


1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'ne katılacak


(Zonguldak/17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)


2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VavaCars Pendik Ekspertiz ve Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.


(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)


3- Ticaret Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak.


(Ankara/10.00)


4- TCMB, nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.


(Ankara/10.00)


5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.


(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ


1- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere’yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile bir araya gelecek.


(Londra)(Fotoğraflı)


2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL


1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılacak.


(İstanbul/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)


2- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.


(Ankara/09.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)


3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT


1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam Medeniyetleri Müzesi ve "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"nin açılışına katılacak ve Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulunacak.


(İstanbul/14.00/16.00/17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR


1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığında İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak ve yüzme havuzu açılışını yapacak. Bakan Kasapoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Harran Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar programına iştirak edecek.


(Şanlıurfa/11.00-19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)


2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final mücadelesi başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyonun yarı final maçlarında; İspanya'dan Perfumerias Avenida ile Macaristan'dan Sopron Basket ve Fenerbahçe Safiport ile Çekya'dan ZVVZ USK Prag, karşı karşıya gelecek.


(İstanbul/17.00/20.00)(Fotoğraflı)


3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını konuk edecek, Anadolu Efes deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşılaşacak


(İstanbul/20.00/Belgrad/22.00)(Fotoğraflı)


4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar yapılacak; Kuzeyboru ile Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile PTT karşı karşıya gelecek.


(Aksaray/Aydın/15.00)(Fotoğraflı)

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