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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK’leri İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulunca düzenlenecek Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılarak "Atatürk'ü Anlamak" konulu dersi anlatacak.

(Ankara/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fındıklı TOKİ Okullarını, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Programı'na, Emlak Konut SK ile Uludağ Basket NBSD kadınlar basketbol karşılaşmasına katılacak.

(İstanbul/10.00-14.00) 

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.44) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) 

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi avlusundaki 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadeleleri başlayacak; VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Yukatel Kayserispor, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK-Trabzonspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/20.30/İzmir/Rize/16.00/Gaziantep/20.30) 

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Balıkesirspor karşılaşmaları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Ankara/16.00/Adana/20.30)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 34. hafta toplam 6 maçla başlayacak; TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefedi Belediyesi Basket-Büyükçekmece Basketbol, Semt77 Yalovaspor-Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji karşılaşmaları oynanacak.

(Denizli/13.00/Yalova/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası başlayacak; Hatayspor-OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçları yapılacak.

(Hatay/14.00/Ankara/16.30/16.30) 

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 21. haftası Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Melbourne/09.00) 

8- Bodrum'da 10 Nisan'da başlayacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Muğla/11.00) 

9- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı ve üyelerinin seçimi yapılacak.

(İstanbul/10.00)

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