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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ve Lusail Üniversitesi Rektörü Ali bin Fetais Al Marri ile ayrı ayrı görüşecek.

(Katar)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)(

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay vadeli hazine bonosunu ihraç edecek, 6 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

KÜLTÜR SANAT

1- Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyasının özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/21.00)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 3. etap yarışı Çeşme-İzmir (Karşıyaka) parkurunda yapılacak.

(İzmir/11.50)(Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Petah Tikva/19.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi başlayacak; Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları yapılacak.

(Münih/Madrid/22.00)(Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını konuk edecek.

(Bursa/19.00)(Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

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