Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti Grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/10.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etap yarışı İzmir-Manisa parkurunda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da etabı takip edecek ve ödül törenine katılacak.
(İzmir/10.50/Manisa/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in erkekler finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
(Sivas/15.00) (Fotoğraflı)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi Liverpool-Benfica ve Atletico Madrid-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak.
(Liverpool/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.
(Tel Aviv/19.30)
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes, 19. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka ve 23. haftasından ertelenen Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka maçları düzenlenecek.
(Denizli/Bursa/20.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport maçı yapılacak.
(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
7- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 30. haftadan ertelenen birer karşılaşma oynanacak.
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