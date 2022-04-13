  • BIST 2.463,76
  • Altın 922.874
  • Dolar 14.5712
  • Euro 15.8011
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etap yarışı İzmir-Manisa parkurunda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da etabı takip edecek ve ödül törenine katılacak.

(İzmir/10.50/Manisa/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in erkekler finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Sivas/15.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi Liverpool-Benfica ve Atletico Madrid-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak.

(Liverpool/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/19.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes, 19. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka ve 23. haftasından ertelenen Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka maçları düzenlenecek.

(Denizli/Bursa/20.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport maçı yapılacak.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 30. haftadan ertelenen birer karşılaşma oynanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendika binasına kumar baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500 lira para cezası13 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Boris Johnson'a istifa çağrısı: Cezamı ödedim, özür diliyorum13 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
  • Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:33
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • 3600 ek gösterge’de mayıs hazırlığı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:26
  • Macron, Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaşın Avrupa'ya geri geleceğini savundu13 Nisan 2022 Çarşamba 09:25
  • Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek13 Nisan 2022 Çarşamba 09:24
  • New York polisi, metro saldırısıyla bağlantılı aradığı şüphelinin kimliğini açıkladı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:24
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama13 Nisan 2022 Çarşamba 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti